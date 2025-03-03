Samsung Galaxy S25 Ultra провалил тест камеры DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Аппарат набрал всего 146 баллов, расположившись на 24 месте в рейтинге камерофонов. Ровно столько же получил iPhone 14 Pro Max и Motorola Edge 50 Ultra, а лидер Huawei Pura 70 Ultra имеет 163 балла. Удивительно, но смартфоны Google Pixel 8 и iPhone 16 были оценены выше, хотя у них нет модулей с телеобъективом. Напомним, что Galaxy S25 Ultra получил тыльную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик),