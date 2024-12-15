Samsung Galaxy S25 Ultra выйдет в новой расцветке

Авторитетный информатор Ice Universe поделился новой порцией подробностей о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, релиз которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что грядущая новинка получит эксклюзивную расцветку Titanium Whitsilver или «Титановый бело-серебристый». Судя по всему, задняя панель будет выполнена в белом цвете, а боковая рамка в серебристом. Данную версию можно будет приобрести только на официальном сайте Samsung.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,47 ГГц, от 12 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 15, 6,86-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением 2K, частотой обновления 1–120 Гц LTPO, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.