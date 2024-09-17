Samsung Galaxy S25 получит невероятно тонкий корпус

Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung достаточно активно работает над серией флагманских смартфонов Galaxy S25, и сегодня западные журналисты получили подтверждение ещё одной важной детали новых гаджетов — толщина новых смартфонов будет достаточно интересной на фоне текущих тенденций делать всё тоньше. Известный инсайдер Ice Universe подтвердил предыдущие слухи о том, что толщина Galaxy S25 составит всего 7,2 мм, а Galaxy S25 Ultra будет иметь толщину 8,2 мм. Камеры S25 (и, вероятно, S25+) будут выступать всего на 1,8 мм от корпуса, тогда как у S25 Ultra этот показатель составит 2,4 мм. Для сравнения, объективы iPhone 16 Pro Max выступают на 4,3 мм от края корпуса, то есть в этом вопросе решения от Samsung будут более интересными.

Корпус толщиной 7,2 мм сделает Galaxy S25 самым тонким флагманом серии Galaxy за последнее десятилетие — в последний раз настолько тонкий корпус был у Galaxy S6, который был представлен в апреле 2015 года. Толщина 8,2 мм у Ultra также станет важной вехой для серии, даже несмотря на то, что эта серия в целом существует лишь с февраля 2020 года. Ожидается, что Galaxy S25+ также будет иметь толщину 7,2 мм, как и базовая версия, что соответствует тенденции последних пяти лет, когда базовый смартфон от плюс-версии почти ничем не отличается. При этом Samsung, вероятно, выпустит серию Galaxy S25 в январе, так что долго ждать новостей об этом устройстве в целом не придётся. Это хорошие новости для тех, кто разочарован новым iPhone 16.