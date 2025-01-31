Samsung Galaxy S25 теперь поддерживается приложением Blackmagic Camera

Сегодня компания Blackmagic Design объявила о выпуске обновления для приложения Blackmagic Camera для Android, которое предоставит пользователям на этой платформе несколько действительно продвинутых функций, ранее доступных только на iOS. Например, в обновлённой версии софта теперь можно управлять и мониторить несколько смартфонов с одного устройства, включая некоторые модели Android-планшетов. Новая функция удалённого управления многокамерной съёмкой, изначально представленная в приложении для iOS и iPadOS в августе прошлого года, позволяет подключать до девяти смартфонов с запущенным приложением Blackmagic Camera к одному управляющему устройству через Wi-Fi или проводное соединение.

Контроллер может отображать все видеопотоки в режиме мультиокна, запускать и останавливать записи, а также настраивать фокус, зум, частоту кадров, баланс белого и угол затвора как на каждом телефоне отдельно, так и одновременно на всех подключённых устройствах. Стоит напомнить, что хотя приложение Blackmagic Camera дебютировало на iOS в сентябре 2023 года, выпуск версии для Android шёл гораздо медленнее. И когда приложение наконец появилось на Android в июне прошлого года, оно поддерживало лишь несколько моделей Samsung Galaxy и Google Pixel. Постепенно Blackmagic Design расширяла список совместимых устройств, и в этом обновлении добавлена поддержка Samsung Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra. Кроме того, впервые поддерживаются планшеты на Android — Xiaomi Pad 6 и Samsung Tab S9.