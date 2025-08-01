Samsung Galaxy S26 Edge получит батарею на 4400 мАч

Инженеры Samsung добились впечатляющего прогресса с Galaxy S25 Edge — этот флагман отличался невероятно тонким корпусом толщиной всего 5,84 мм. Однако такая конструкция повлекла за собой компромиссы — смартфон получил сравнительно небольшой аккумулятор ёмкостью 3900 мАч. Возможно, модель была выпущена, чтобы изучить реакцию рынка, но, как бы то ни было, её преемник, Galaxy S26 Edge, ожидается уже в следующем году, и по слухам, он получит важные улучшения, в том числе более ёмкий аккумулятор. Известный инсайдер Ice Universe заявил, что получил данные о 4400 мАч для Galaxy S26 Edge. При этом ещё накануне сообщалось, что у нового смартфона будет батарея на 4000 мАч, а у базовой модели Galaxy S26 (теперь её называют Galaxy S26 Pro) — 4300 мАч. Инсайдер признал, что в его сведениях есть расхождения, и пообещал уточнить информацию у источников.

Но вполне вероятно, что Samsung действительно тестирует несколько прототипов Galaxy S26 Edge с разными конфигурациями. Напомним, до выхода Galaxy S25 Edge также ходили слухи о двух прототипах — один был толще (6,4 мм) и оснащён тройной камерой, а другой — ультратонкий, но с двойным модулем камеры. В итоге Samsung выбрала вариант с более тонким корпусом. В случае с Galaxy S26 Edge возможен аналогичный подход — один из тестируемых вариантов может быть тоньше предшественника, но при этом содержать более ёмкий аккумулятор на 4400 мАч — благодаря новому расположению компонентов внутри корпуса. Это хорошие новости для поклонников бренда.
Складной смартфон Honor Magic V5 бьёт рекорды продаж …
Компания Honor отчиталась о первых успехах складного смартфона Magic V5, который несколько дней назад поя…
iPhone 17 Air получит урезанный процессор…
Согласно информации от известного инсайдера, iPhone 17 Air может получить чип A19 Pro, но с 5-ядерным гра…
Apple откажется от 60-Гц экрана в iPhone 17 …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о новых смартфонах от компании Apple. …
OPPO Find X9 Ultra получит 200-Мп перископную камеру…
В сети появились первые подробности о флагманском смартфоне OPPO Find X9 Ultra, официальный релиз которог…
Официально: Vivo T4R 5G получит защиту от воды …
Компания Vivo раскрыла подробности о смартфоне T4R, который будет представлен в Индии уже 31 июля. Итак, …
Samsung представила новый техпроцесс - его могут применить в…
Вчера компания Samsung продемонстрировала третье поколение 2-нм техпроцесса, который является апгрейдом п…
Huawei Nova 14 Ultra показали на пресс-рендерам…
Компания Huawei опубликовала изображения смартфона Nova 14 Ultra, который будет официально представлен уж…
Nothing Phone (3) получит батарею на 5150 мАч…
Инсайдер Gadget Bits опубликовал характеристики смартфона Nothing Phone (3), официальная презентация кото…
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor