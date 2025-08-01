Samsung Galaxy S26 Edge получит батарею на 4400 мАч

Инженеры Samsung добились впечатляющего прогресса с Galaxy S25 Edge — этот флагман отличался невероятно тонким корпусом толщиной всего 5,84 мм. Однако такая конструкция повлекла за собой компромиссы — смартфон получил сравнительно небольшой аккумулятор ёмкостью 3900 мАч. Возможно, модель была выпущена, чтобы изучить реакцию рынка, но, как бы то ни было, её преемник, Galaxy S26 Edge, ожидается уже в следующем году, и по слухам, он получит важные улучшения, в том числе более ёмкий аккумулятор. Известный инсайдер Ice Universe заявил, что получил данные о 4400 мАч для Galaxy S26 Edge. При этом ещё накануне сообщалось, что у нового смартфона будет батарея на 4000 мАч, а у базовой модели Galaxy S26 (теперь её называют Galaxy S26 Pro) — 4300 мАч. Инсайдер признал, что в его сведениях есть расхождения, и пообещал уточнить информацию у источников.

Но вполне вероятно, что Samsung действительно тестирует несколько прототипов Galaxy S26 Edge с разными конфигурациями. Напомним, до выхода Galaxy S25 Edge также ходили слухи о двух прототипах — один был толще (6,4 мм) и оснащён тройной камерой, а другой — ультратонкий, но с двойным модулем камеры. В итоге Samsung выбрала вариант с более тонким корпусом. В случае с Galaxy S26 Edge возможен аналогичный подход — один из тестируемых вариантов может быть тоньше предшественника, но при этом содержать более ёмкий аккумулятор на 4400 мАч — благодаря новому расположению компонентов внутри корпуса. Это хорошие новости для поклонников бренда.