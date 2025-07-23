Samsung Galaxy S26 Edge получит более ёмкую батарею

Samsung решила пойти нестандартным путём в продвижении своих флагманских смартфонов, выпустив Galaxy S25 Edge — ультратонкую премиальную модель, нацеленную на тех, кто ценит минимальную толщину корпуса. Подобное стремление к тонкости обернулось определёнными компромиссами в плане аккумуляторной батареи и камер, но, к счастью, по информации от инсайдера, компания уже работает над новыми аккумуляторными материалами, чтобы в следующем поколении Galaxy S26 Edge получит более внушительное решение. Samsung планирует использовать новые материалы для повышения плотности батареи, но пока неясно, перейдёт ли компания на кремний-углеродную технологию, как это уже делают многие китайские производители. Такие аккумуляторы обеспечивают большую ёмкость без увеличения толщины, позволяя устройствам работать дольше, оставаясь при этом компактными.

Ранее сообщалось, что Samsung изучает возможности внедрения кремний-углеродных батарей, однако никаких официальных новостей о прогрессе в этом направлении не поступало. Когда у представителей компании спросили, почему в Galaxy S25 Edge не применили такую технологию, один из руководителей сослался на эффективность ИИ, который якобы помогает экономить заряд. При этом он подтвердил, что Samsung продолжает искать альтернативные решения. Так что на данный момент официальной информации от производителя нет, но стоит дождаться первых инсайдов по будущим флагманам, чтобы всё стало понятно.