Samsung Galaxy S26 Edge протестировали на новейшем процессоре

Саммит Qualcomm Snapdragon стартует 23 сентября, так что появление результатов тестов флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 2 было лишь вопросом времени. После того как он набрал впечатляющие 3,8 миллиона баллов в AnTuTu, на 40,7% больше, чем у самого быстрого смартфона с Snapdragon 8 Elite в рейтинге приложения, новый процессор заметили и в ультратонком Samsung Galaxy S26 Edge. Смартфон показал отличные результаты, хотя они могли быть ещё выше. Galaxy S26 Edge с номером модели SM-S947U в Geekbench 6 получил 3393 балла в одноядерном и 11515 баллов в многоядерном тестах, работая на Snapdragon 8 Elite Gen 2. Аппарат использовал Android 16 и конфигурацию ядер 2 + 6, аналогичную стандартной версии Snapdragon 8 Elite — производительные ядра заявлены на частоте 4,74 ГГц, энергоэффективные — на 3,63 ГГц.

Такой прирост частот, вероятно, стал возможен благодаря переходу Qualcomm на 3-е поколение 3-нм техпроцесса TSMC, обеспечившего лучшую энергоэффективность. В тестируемой конфигурации смартфон имел 12 ГБ ОЗУ, что для тонкого флагмана делает такие показатели весьма впечатляющими. Однако, как выяснилось, шесть производительных ядер работали не на заявленных 4,74 ГГц, а лишь на 4,00 ГГц. Было ли это решение Samsung или Qualcomm, пока неизвестно. Стоит учитывать, что Geekbench 6 не отражает производительность в длительных нагрузках — он показывает лишь пиковые возможности чипа, без учёта троттлинга. А троттлинг всё же слишком важная вещь, чтобы его не учитывать.