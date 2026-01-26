Samsung Galaxy S26 Ultra будет записывать 12-битное видео

В сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra, который еще не был представлен официально. Одним из нововведений новинки станет поддержка видеокодека Advanced Professional Video (APV) для записи 12-битного видео. Ожидается, что снятые в APV видео подойдут для глубокой цветокоррекции, а для его проявки понадобится специальный LUT. Последний должна выпустить сама Samsung. Пока неизвестно, что можно ли будет записывать 12-битное видео на внутреннюю память смартфона или понадобится внешний накопитель, как в смартфонах iPhone 17 Pro. Что касается камер Galaxy S26 Ultra, то они мало будут отличаться от предыдущего поколения.

