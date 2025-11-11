Samsung Galaxy S26 Ultra не получит новый аккумулятор

Авторитетный инсайдер Ice Unviverse опроверг слухи о том, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra оснастят батареей ёмкостью 5400 мАч. По его словам, корейский производитель уже давно утвердил аккумулятор на 5000 мАч, а установка более ёмкого элемента питания потребовала бы корректировки всего внутреннего устройства смартфона. Также смартфон не получит новый датчик изображения с 3-кратным оптическим приближением.

Ранее сообщалось, что Galaxy S26 Ultra получит плоский дисплей с вырезом по центру для фронтальной камеры, скругленные углы, корпус толщиной 7,9 мм и массой 217 граммов, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (разогнанный вариант «for Galaxy»), до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.
