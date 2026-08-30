Samsung Galaxy S26 Ultra очень хорошо продается

Аналитики из Counterpoint Research опубликовали список самых продаваемых смартфонов во втором квартале этого года. Первые три места по традиции заняли смартфоны Apple – iPhone 17 5G, iPhone 17 Pro Max 5G и iPhone 17 Pro 5G. На четвертом месте неожиданно оказался дорогой корейский флагман Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, цена которого на американском рынке стартует от 1100 долларов. Для сравнения, предшественник в лице Galaxy S25 Ultra за тот же период в прошлом году еле держался в топ 10 самых популярных смартфонов. Также отметим, что пятое и шестое места заняли бюджетники Galaxy A07 4G и Galaxy A17 5G. На седьмом месте оказался iPhone 17e 5G, а замыкаются десятку Galaxy A17 4G, Galaxy S26 5G и iPhone 16 5G.