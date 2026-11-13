Samsung Galaxy S26 Ultra подешевел на 250 долларов

Компания Samsung снизила цены на топовый смартфон Galaxy S26 Ultra на американском рынке. Теперь базовую конфигурацию с 256 ГБ флеш-памяти можно приобрести за 1150 долларов, в то время как первоначальная цена составляла 1400 долларов. Скидка также распространяется и на варианты с 512 ГБ и 1 ТБ. Любопытно, что в Европе Samsung недавно даже подняла цены на свои флагманы. Цена топовой конфигурации достигает 2150 евро.

Напомним, что Galaxy S26 Ultra оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy с максимальной частотой 4,74 ГГц, 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 точек, кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen, тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (10-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 12 Мп с поддержкой автофокуса, батареей ёмкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.