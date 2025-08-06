Samsung Galaxy S26 Ultra получит быструю зарядку на 60 Вт

Судя по информации инсайдеров, для Galaxy S26 Ultra обновление аккумулятора не предусмотрено, и это снова оставляет флагман Samsung позади конкурентов в этом аспекте. Однако ситуация не совсем безнадёжна — по последним слухам, компания наконец-то откажется от ограничения в 45 Вт и внедрит поддержку быстрой зарядки мощностью 60 Вт, что существенно сократит время полной зарядки устройства. Об этом сообщил надёжный инсайдер Ice Universe в китайской соцсети Weibo. По его информации, Galaxy S26 Ultra сможет заряжаться с 0 до 75–80% всего за 30 минут. Для сравнения — текущий Galaxy S25 Ultra с зарядкой 45 Вт достигал 80% за 37 минут, а полная зарядка занимает около 1 часа и 22 минут. Таким образом, переход на 60 Вт — заметный шаг вперёд, особенно для тех, кто часто заряжает смартфон на ходу.

Стоит понимать, что подобные схемы зарядки — это норма для индустрии — вначале смартфон потребляет максимум энергии, но ближе к 100% скорость снижается, чтобы уменьшить износ батареи и продлить срок её службы. Хотя кому-то может показаться, что это неудобно, на практике такая логика зарядки позволяет максимально эффективно восполнить заряд в ограниченное время. Тем не менее, возникает логичный вопрос — почему Samsung снова экономит на аккумуляторе, тогда как конкуренты не боятся ставить батареи на 5500–6000 мАч? Может быть, компания готовит кардинальные изменения только к 2027 году, оставляя запас для будущих улучшений. Впрочем, покупателям это не очень понравится.
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