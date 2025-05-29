Samsung Galaxy S26 Ultra получит дизайн от Edge

По информации западных инсайдеров, компания Samsung готовит заметное изменение дизайна своего будущего флагмана Galaxy S26 Ultra, и речь идёт о возможном переходе к ультратонкому Edge-дизайну. Стоит напомнить, что недавно компания представила Galaxy S25 Edge — его ключевая особенность заключается в рекордной толщине корпуса всего в 5,8 мм. И инсайдер утверждает, что Galaxy S26 Ultra может получить аналогичный дизайн, однако это может негативно сказаться на поддержке стилуса S Pen и автономности. Дело в том, что флагманы серии Ultra славятся поддержкой S Pen — и это одна из ключевых функций, за которую их любят бывшие пользователи Galaxy Note. Хотя стилус в S25 Ultra не имеет Bluetooth, он позволяет делать заметки при выключенном экране и конвертацию рукописного текста в цифровой.

Чтобы встроить S Pen в корпус толщиной менее 6 мм, инженерам придётся либо полностью изменить конструкцию стилуса, либо изменить его расположение — и то и другое может повлиять на удобство использования. Кроме того, уменьшение толщины может повлечь за собой снижение ёмкости аккумулятора. Один из способов решения этой проблемы — использование новых кремний-углеродных аккумуляторов, которые плотнее обычных литий-ионных, но занимают меньше места. По слухам, Apple также планирует внедрить такие батареи в будущий iPhone 17 Air. Впрочем, всё вышесказанное вполне может оказаться просто слухом, который раздули инсайдеры ради привлечения внимания. Стоит подождать анонса.