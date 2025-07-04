Samsung Galaxy S26 Ultra получит старые камеры

Согласно свежему отчёту GalaxyClub, смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит камеру с максимальным разрешением 50 Мп и 5-кратным телеобъективом, который будет снимать без потери качества. На бумаге характеристики камеры остались прежними, а значит, компания будет делать ставку на новые алгоритмы обработки изображений для улучшения фото- и видеосъёмки. Примером такой стратегии служит Galaxy S25 Edge, который, несмотря на отсутствие телеобъектива, выдаёт более качественные изображения с 4-кратным зумом, чем Galaxy S25 Ultra, у которого телеобъектив есть, что может свидетельствовать о переносе аналогичных алгоритмов и в будущую модель S26 Ultra.

Что касается основной камеры, то здесь также не ожидается изменений — вероятнее всего, Samsung снова использует сенсор на 200 Мп, как и в предыдущих поколениях. Стоит сказать, что ранее некоторые инсайдеры сообщали, что смартфон Galaxy S26 Ultra выпустят с технологией переменной диафрагмы на борту, но в отчёте GalaxyClub никаких упоминаний об этом новшестве пока нет. И на самом деле компании нет смысла этим заниматься, так как механические элементы диафрагмы могут выйти из строя со временем. Из других характеристик подтверждена батарея на 5000 мАч — такая же, как у Galaxy S20 Ultra, то есть без прироста ёмкости. Хотя по текущим утечкам модель не демонстрирует явных прорывов, до официального анонса ещё несколько месяцев, а значит, делать окончательные выводы пока рано. Стоит дождаться презентации.