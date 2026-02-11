Samsung Galaxy S26 будет стоить 1000 евро

Немецкое издание WinFuture раскрыло характеристики и дизайн флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus, которые будут представлены уже в конце этого месяца. Итак, устройства оснастят фирменной платформой Exynos 2600 с тактовой частотой до 3,9 ГГц, от 12 ГБ оперативной и от 256 ГБ флеш-памяти, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц (6,7-дюймовый экран с разрешением 3120:1440 точек у старшей модели), корпусами толщиной 7,2 мм и 7,3 мм соответственно, аккумуляторами ёмкостью 4300 мАч и 4900 мАч соответственно, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и 45 Вт соответственно, тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп, 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 12 Мп. Смартфоны будут стоить в Европе от 1000 и от 1270 евро соответственно.

