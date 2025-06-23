Samsung Galaxy S26 получит 16 ГБ ОЗУ

После многочисленных жалоб на ограниченные характеристики линейки Galaxy S24, Samsung решила пересмотреть свою стратегию — все модели Galaxy S25 получили 12 ГБ оперативной памяти на момент релиза. Исключением стала специальная версия смартфона Galaxy S25 Ultra с 16 ГБ ОЗУ, но она продаётся только в Южной Корее, Китае и Тайване. Стоит отметить, что с ростом популярности и внедрения ИИ-функций прямо на устройствах, требования к объёму памяти становятся всё выше. Именно поэтому, по данным аналитиков Macquarie Research, в 2026 году Samsung намерена сделать ещё один крупный апгрейд и перевести всю линейку Galaxy S26 на 16 ГБ оперативной памяти. Если Samsung действительно реализует эти планы, это укрепит её позиции в конкуренции с китайскими брендами, которые уже активно внедряют в свои флагманы максимально производительное железо.

Переход на 16 ГБ оперативной памяти даже в базовых моделях Galaxy S26 обеспечит лучшую поддержку ИИ-функций, повысит возможности в области многозадачности и позволит удерживать больше приложений в фоновом режиме. Что касается Apple, аналитики считают, что компания пока не будет повышать объём оперативной памяти выше 12 ГБ. Предполагается, что iPhone 17, выходящий в конце этого года, получит до 12 ГБ ОЗУ, но базовая модель может по-прежнему комплектоваться всего 8 ГБ. Это даст Galaxy S26 преимущество хотя бы по одному ключевому параметру. С другой стороны, у Apple банально нет локальных ИИ-сервисов, для которых нужно больше ОЗУ.
Смартфон iQOO Neo 10 выпустят 10 мая…
Компания iQOO объявила, что уже 10 мая в Индии будет представлен смартфон iQOO Neo 10. Судя по тизеру, ап…
Представлен смартфон Red Magic 10 Air…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов моделью Red Magic 10 Air, которая может похвастаться соче…
Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover7 Pro…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy XCover7 Pro, главной особенностью которо…
Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S25 Edge…
Компания Samsung только вчера представила новый тонкий флагман Galaxy S25 Edge, а уже сегодня появились с…
Realme представила смартфон Neo7 Turbo…
Компания Realme представила в Китае нового представителя линейки Neo7 — модель Realme Neo7 Turbo. Главной…
Vivo X200 Pro mini выйдет в новой расцветке …
Компания Vivo объявила, что её компактный смартфон X200 Pro mini выйдет в новой, фиолетовой, расцветке. Т…
Apple обошла конкурентов по продажам смартфонов…
Впервые в истории компания Apple, согласно свежему отчёту Counterpoint Research, заняла первое место в ми…
Qualcomm заказала второе поколение Snapdragon 8 Elite у Sams…
Похоже, компания Qualcomm собирается использовать сразу двух поставщиков для второго поколения флагманско…
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor