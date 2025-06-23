Samsung Galaxy S26 получит 16 ГБ ОЗУ

После многочисленных жалоб на ограниченные характеристики линейки Galaxy S24, Samsung решила пересмотреть свою стратегию — все модели Galaxy S25 получили 12 ГБ оперативной памяти на момент релиза. Исключением стала специальная версия смартфона Galaxy S25 Ultra с 16 ГБ ОЗУ, но она продаётся только в Южной Корее, Китае и Тайване. Стоит отметить, что с ростом популярности и внедрения ИИ-функций прямо на устройствах, требования к объёму памяти становятся всё выше. Именно поэтому, по данным аналитиков Macquarie Research, в 2026 году Samsung намерена сделать ещё один крупный апгрейд и перевести всю линейку Galaxy S26 на 16 ГБ оперативной памяти. Если Samsung действительно реализует эти планы, это укрепит её позиции в конкуренции с китайскими брендами, которые уже активно внедряют в свои флагманы максимально производительное железо.

Переход на 16 ГБ оперативной памяти даже в базовых моделях Galaxy S26 обеспечит лучшую поддержку ИИ-функций, повысит возможности в области многозадачности и позволит удерживать больше приложений в фоновом режиме. Что касается Apple, аналитики считают, что компания пока не будет повышать объём оперативной памяти выше 12 ГБ. Предполагается, что iPhone 17, выходящий в конце этого года, получит до 12 ГБ ОЗУ, но базовая модель может по-прежнему комплектоваться всего 8 ГБ. Это даст Galaxy S26 преимущество хотя бы по одному ключевому параметру. С другой стороны, у Apple банально нет локальных ИИ-сервисов, для которых нужно больше ОЗУ.