Samsung Galaxy S26 представят в феврале 2026 года

На фоне слухов об отмене модели Galaxy S26 Edge и её замене на Galaxy S26 Plus, в линейке флагманов Samsung действительно наметилась некоторая неопределённость. И теперь новая утечка из Южной Кореи подтверждает, что серия Galaxy S26 дебютирует в феврале 2026 года, а также уточняет соотношение между процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600. Издание Electronic Times сообщает, что следующий Galaxy Unpacked состоится 25 февраля 2026 года — это совпадает с более ранними данными другого известного инсайдера. Что касается аппаратной начинки, новые данные подтверждают, что Samsung распределит производство между двумя процессорами — Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600. По данным ETNews, около 70% смартфонов Galaxy S26 получат процессор от Qualcomm, а оставшиеся 30% — фирменный Exynos 2600.

Как и ожидалось, Galaxy S26 Ultra будет комплектоваться исключительно Snapdragon 8 Elite Gen 5. Этот смартфон составляет примерно половину всех продаж S-серии, поэтому Qualcomm сохранит за собой основную долю. При этом Snapdragon 8 Elite Gen 5 также появится в некоторых других версиях S26 для рынка США, тогда как базовая модель и Galaxy S26 Plus будут работать на Exynos 2600 — преимущественно в Европе, Южной Корее и ряде развивающихся стран. Это позволит производителю немного снизить расходы на производство и поднять валовую прибыль на домашнем регионе. Вопрос лишь в том, насколько эти чипы отличаются в плане производительности в реальных сценариях использования.