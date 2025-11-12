Samsung Galaxy S26 представят в феврале 2026 года

На фоне слухов об отмене модели Galaxy S26 Edge и её замене на Galaxy S26 Plus, в линейке флагманов Samsung действительно наметилась некоторая неопределённость. И теперь новая утечка из Южной Кореи подтверждает, что серия Galaxy S26 дебютирует в феврале 2026 года, а также уточняет соотношение между процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600. Издание Electronic Times сообщает, что следующий Galaxy Unpacked состоится 25 февраля 2026 года — это совпадает с более ранними данными другого известного инсайдера. Что касается аппаратной начинки, новые данные подтверждают, что Samsung распределит производство между двумя процессорами — Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600. По данным ETNews, около 70% смартфонов Galaxy S26 получат процессор от Qualcomm, а оставшиеся 30% — фирменный Exynos 2600.

Как и ожидалось, Galaxy S26 Ultra будет комплектоваться исключительно Snapdragon 8 Elite Gen 5. Этот смартфон составляет примерно половину всех продаж S-серии, поэтому Qualcomm сохранит за собой основную долю. При этом Snapdragon 8 Elite Gen 5 также появится в некоторых других версиях S26 для рынка США, тогда как базовая модель и Galaxy S26 Plus будут работать на Exynos 2600 — преимущественно в Европе, Южной Корее и ряде развивающихся стран. Это позволит производителю немного снизить расходы на производство и поднять валовую прибыль на домашнем регионе. Вопрос лишь в том, насколько эти чипы отличаются в плане производительности в реальных сценариях использования.
Официально: смартфоны серии HONOR Magic8 представят 15 октяб…
Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфонов HONOR Magic8 и Magic8 Pro состоится в Кит…
Флагманы Samsung сильно подорожают…
Запредельная стоимость процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 поставила Samsung перед выбором — либо продолж…
Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5…
Сегодня компания Qualcomm официально представила название своего нового флагманского мобильного процессор…
Apple заказала больше половины мощностей TSMC - у Qualcomm н…
В конце 2026 года первые процессоры с техпроцессом 2 нанометра представит не только Apple — Qualcomm и Me…
Смартфон Vivo V60 Lite 4G получит 90-Вт зарядку …
Профильный ресурс XpertPick поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смарт…
Apple откажется от кнопки Camera Control…
Физическая кнопка Camera Control впервые появилась в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в 2024 году. Она з…
Флагман Redmi K90 Pro Max оценили в 560 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов доступной моделью Redmi K90 Pro Max, которая…
iPhone Air 2 получит дополнительную вторую камеру…
Из-за ограниченного внутреннего пространства iPhone Air инженеры Apple не смогли добавить вторую камеру, …
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor