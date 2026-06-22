Samsung Galaxy S27 Pro получит технологию защиты дисплея

Ранее появилась информация о том, что компания Samsung планирует серьёзно изменить линейку Galaxy S26 и представить новую модель Galaxy S26 Pro, которая должна была заменить Galaxy S26 Plus. Однако впоследствии стало известно, что компания отказалась от этой идеи и сохранила привычную схему наименований — в результате Galaxy S26 Pro так и не появился. Теперь же инсайдеры сообщают, что Samsung не отказалась от концепции Pro-модели окончательно и может реализовать её уже в следующем поколении смартфонов. Согласно опубликованной информации, Samsung работает над Galaxy S27 Pro, который получит 6,47-дюймовый дисплей — это заметно меньше по сравнению с 6,7-дюймовым экраном Galaxy S26 Plus. А главной особенностью новинки может стать аппаратная технология Privacy Display, которая на данный момент доступна исключительно в модели Galaxy S26 Ultra.

Этот дисплей ограничивает углы обзора, благодаря чему окружающим становится значительно сложнее увидеть содержимое экрана. Такая функция может оказаться полезной при работе с личными сообщениями, банковскими приложениями и другой конфиденциальной информацией в общественных местах. Ещё одним любопытным моментом является заявление инсайдера о том, что Samsung якобы не собирается поставлять эту технологию другим производителям в ближайшем будущем. Если информация подтвердится, даже Apple, которая закупает дисплеи Samsung для некоторых моделей iPhone, не сможет использовать аналогичную технологию.