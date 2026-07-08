Samsung Galaxy Z Fold8 получит специальную версию чипа

Ожидается, что и Galaxy Z Fold8, и Galaxy Z Fold8 Ultra будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Версия «for Galaxy» отличается от стандартного Snapdragon 8 Elite Gen 5 повышенными частотами работы. Обычный процессор оснащается двумя производительными ядрами Oryon с частотой 4,61 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, работающим на частоте 1,2 ГГц. Вариант для устройств Samsung получил повышение до 4,74 ГГц для процессорных ядер и до 1,3 ГГц для GPU. По сути, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy представляет собой более отборную версию того же процессора с увеличенными частотами и немного более высоким уровнем производительности. Этот процессор уже используется в глобальных версиях Galaxy S26 Ultra, а также в Galaxy S26 и Galaxy S26+ в некоторых регионах.