Samsung Galaxy Z Fold8 получит специальную версию чипа

Компании Qualcomm и Samsung опубликовали совместный пост, подтвердив, что будущие складные смартфоны серии Galaxy Z будут работать на специальной версии процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Однако в этом заявлении есть важный нюанс. В опубликованном видео не показан сам смартфон — только его контур. Судя по соотношению сторон, речь, вероятно, идет о Galaxy Z Fold8, который также фигурирует под названием Z Fold Wide. В разложенном состоянии устройство должно получить внутренний экран с соотношением сторон 4:3. В сложенном виде смартфон будет не таким высоким и узким, как Galaxy Z Fold8 Ultra — новая версия классического складного смартфона в формате книжки.

Ожидается, что и Galaxy Z Fold8, и Galaxy Z Fold8 Ultra будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Версия «for Galaxy» отличается от стандартного Snapdragon 8 Elite Gen 5 повышенными частотами работы. Обычный процессор оснащается двумя производительными ядрами Oryon с частотой 4,61 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, работающим на частоте 1,2 ГГц. Вариант для устройств Samsung получил повышение до 4,74 ГГц для процессорных ядер и до 1,3 ГГц для GPU. По сути, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy представляет собой более отборную версию того же процессора с увеличенными частотами и немного более высоким уровнем производительности. Этот процессор уже используется в глобальных версиях Galaxy S26 Ultra, а также в Galaxy S26 и Galaxy S26+ в некоторых регионах.
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