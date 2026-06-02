iPhone 18 Pro получит незначительный апгрейд батареи

Компания Apple постепенно увеличивает ёмкость аккумуляторов своих флагманских смартфонов, и ранее в этом году появились слухи о том, что iPhone 18 Pro Max получит самое заметное увеличение батареи за последние годы. Однако без улучшений не останется и более компактный iPhone 18 Pro — по данным инсайдеров, новинка также получит аккумулятор большей ёмкости, хотя прирост окажется не слишком значительным. Инсайдер Digital Chat Station заявил, что существует два типа прототипов iPhone 18 Pro — с поддержкой eSIM и с физической SIM-картой. Для китайского рынка, где внедрение eSIM происходит крайне медленно, смартфон якобы будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 4056 мАч, тогда как версия с eSIM получит батарею на 4288 мАч.

Разница объясняется тем, что слот для физической SIM-карты и сам лоток занимают больше внутреннего пространства, чем встроенный eSIM-модуль. Освободившееся место Apple использует для установки более крупного аккумулятора. Соответственно, тем, кто рассчитывает на максимальную автономность, вероятно, стоит обратить внимание на iPhone 18 Pro Max. По слухам, эта модель получит ещё более существенное увеличение ёмкости батареи по сравнению с iPhone 17 Pro Max. Тем не менее владельцам будущего iPhone 18 Pro не стоит расстраиваться из-за относительно скромного прироста аккумулятора. Ожидается, что уже в этом году Apple представит свой первый 2-нм процессор A20 Pro, который принесёт заметные улучшения энергоэффективности.