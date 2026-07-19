Смартфон HMD XploraOne Neo получит 3,5-дюймовый экран

Авторитетный информатор smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD XploraOne Neo, который, судя по всему, будет предназначен для детей. Итак, аппарат оснастят 3,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением QVGA, 2-Мп камерой, 64 МБ оперативной и 128 МБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD вместимостью до 32 ГБ, предустановленной ОС RTOS Touch, батареей ёмкостью 2000 мАч, поддержкой LTE, eSIM, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, режимом точки доступа, модулем GPS, портом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, кнопкой SOS, приложением Guardian для удаленного контроля, картами, голосовыми вызовами, облачными приложения и предустановленной игрой Snake. Ориентировочная цена и дата выхода пока не раскрываются.