Google выпустила Gemini Go для доступных смартфонов

Компания Google объявила о расширении доступности Gemini для бюджетных смартфонов на Android Go Edition — новая версия получила название Gemini Go и предназначена для устройств с минимум 2 ГБ оперативной памяти. По словам Google, Gemini Go представляет собой облегчённую версию фирменного ИИ-помощника, оптимизированную для устройств с ограниченным объёмом памяти и менее производительным оборудованием. Gemini Go приходит на смену Google Assistant Go и работает через приложение Google Search. Запустить помощника можно длительным удержанием кнопки «Домой» или кнопки питания на поддерживаемых устройствах.

Несмотря на упрощённую реализацию, Gemini Go поддерживает множество привычных функций. Помощник способен совершать звонки и отправлять сообщения, рассчитывать время в пути до нужного места, искать рестораны и зарядные станции для электромобилей, устанавливать будильники, создавать события в календаре, управлять воспроизведением мультимедиа и выполнять другие задачи. Также пользователи смогут загружать документы, фотографии и другие файлы, чтобы предоставить ИИ дополнительный контекст для общения. Распространение Gemini Go уже началось, однако Google традиционно внедряет новые функции поэтапно, поэтому владельцам совместимых устройств придётся подождать. Впрочем, учитывая, что другие компании ничего подобного ранее не выпускали, уже сейчас можно предположить, что функция будет пользоваться спросом.
Vivo X500 получит батарею на 7000 мАч …
В сети появились новые подробности о смартфонах серии Vivo X500, в которую должны войти модели X500, X500…
Samsung наращивает производство Galaxy S26 Ultra…
Согласно свежей информации от достаточно надёжных инсайдеров, компания Samsung в этом месяце наращивает п…
Смартфон Xiaomi 17T показали на первых рендерах …
Профильное издание WinFuture поделилось первыми качественными изображениями смартфонов Xiaomi 17T и 17T P…
iPhone Air продаётся не так уж плохо…
Согласно новому отчёту аналитиков, iPhone Air в два раза успешнее модели Plus, которую он заменил (речь и…
HONOR 600e протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона HONOR 600e, …
Представлен флагманский смартфон Xiaomi 17 Max…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 17 Max, которая обойдется на …
Официально: HONOR WIN Turbo готов к выходу …
Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфон WIN Turbo состоится в Китае до конца этого …
Honor 600 стартует в России со вкусной ценой…
В России начались продажи Honor 600 — нового представителя субфлагманской линейки Honor, который знаменуе…
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor