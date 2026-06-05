Google выпустила Gemini Go для доступных смартфонов

Несмотря на упрощённую реализацию, Gemini Go поддерживает множество привычных функций. Помощник способен совершать звонки и отправлять сообщения, рассчитывать время в пути до нужного места, искать рестораны и зарядные станции для электромобилей, устанавливать будильники, создавать события в календаре, управлять воспроизведением мультимедиа и выполнять другие задачи. Также пользователи смогут загружать документы, фотографии и другие файлы, чтобы предоставить ИИ дополнительный контекст для общения. Распространение Gemini Go уже началось, однако Google традиционно внедряет новые функции поэтапно, поэтому владельцам совместимых устройств придётся подождать. Впрочем, учитывая, что другие компании ничего подобного ранее не выпускали, уже сейчас можно предположить, что функция будет пользоваться спросом.