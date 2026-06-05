Google выпустила Gemini Go для доступных смартфонов

Компания Google объявила о расширении доступности Gemini для бюджетных смартфонов на Android Go Edition — новая версия получила название Gemini Go и предназначена для устройств с минимум 2 ГБ оперативной памяти. По словам Google, Gemini Go представляет собой облегчённую версию фирменного ИИ-помощника, оптимизированную для устройств с ограниченным объёмом памяти и менее производительным оборудованием. Gemini Go приходит на смену Google Assistant Go и работает через приложение Google Search. Запустить помощника можно длительным удержанием кнопки «Домой» или кнопки питания на поддерживаемых устройствах.

Несмотря на упрощённую реализацию, Gemini Go поддерживает множество привычных функций. Помощник способен совершать звонки и отправлять сообщения, рассчитывать время в пути до нужного места, искать рестораны и зарядные станции для электромобилей, устанавливать будильники, создавать события в календаре, управлять воспроизведением мультимедиа и выполнять другие задачи. Также пользователи смогут загружать документы, фотографии и другие файлы, чтобы предоставить ИИ дополнительный контекст для общения. Распространение Gemini Go уже началось, однако Google традиционно внедряет новые функции поэтапно, поэтому владельцам совместимых устройств придётся подождать. Впрочем, учитывая, что другие компании ничего подобного ранее не выпускали, уже сейчас можно предположить, что функция будет пользоваться спросом.