Samsung Galaxy Z Flip 8 ничем не отличается от предшественника

Сегодня оказалось, что новый Samsung Galaxy Z Flip 8 практически ничем не отличается от текущего смартфона Galaxy Z Flip 7. Согласно свежей утечке, Samsung не планирует использовать в Galaxy Z Flip 8 процессор Qualcomm Snapdragon. Вместо этого устройство получит фирменный процессор Exynos 2600, который станет преемником Exynos 2500 — именно он установлен в Galaxy Z Flip 7. Разница в производительности между процессорами минимальная, так что ожидать прироста не стоит. Единственным заметным аппаратным улучшением можно назвать поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт. Внешний вид устройства, по данным инсайдеров, тоже останется без существенных изменений, однако Samsung может добавить новый бледно-розовый вариант расцветки.

Также ожидаются версии в кремово-белом и графитово-чёрном цветах. При этом источник утверждает, что смартфон сохранит те же дисплеи, что и Galaxy Z Flip 7 — внутренний 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED и внешний 4,1-дюймовый Super AMOLED. Базовая конфигурация памяти также не изменится — пользователям предложат 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, производитель работает над унификацией производства и не хочет сильно менять характеристики этого смартфона, так как это приведёт к повышению цены. А в условиях дефицита чипов памяти, когда цены на смартфоны и так взлетели до небес, дополнительно повышать себестоимость устройства явно нет никакого смысла. Но пользователям это явно не понравится.
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