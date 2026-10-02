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Samsung Galaxy S27 подорожает на 100 долларов

Южнокорейское издание Naver сообщает, что смартфоны серии Samsung Galaxy S27 окажется дороже текущего поколения. Базовые конфигурации подорожают на 95 долларов, а версии с большим объемом памяти еще сильнее вырастут в цене. Например, Galaxy S26 Ultra в топовом варианте с 1 ТБ флеш-памяти будет стоить почти 2000 долларов, в то время как его предшественник стоил на выходе 1800 долларов.

Напомним, что все еще актуальный базовый флагман Galaxy S26 имеет в своём оснащении 2-нанометровую платформу Exynos 2600, 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-экран с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камеру разрешением 12 Мп, батарею ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, поддержку беспроводной зарядки и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
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