Samsung Galaxy S6 получит Android Oreo в феврале

Компания Samsung Electronics готовит обновление до свежей версии операционной системы Android Oreo для смартфона Galaxy S6. Такая информация появилась в сообществе мобильных разработчиков XDA Developers. Представитель поддержки Samsung подтвердил, что распространение апдейта начнется в январе-феврале 2018 года. Точная дата начала обновления пока не сообщается. Напомним, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S6 был представлен почти три года назад, в марте 2015 года. Изначально аппарат работал под управлением операционной системы Android 5.0.2 с облегченной версией фирменной оболочки TouchWiz.