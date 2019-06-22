Samsung Galaxy S7 больше не будет получать регулярные обновления безопасности

2019-06-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S7; [32]
Не секрет, что смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge стали одними из самых популярных моделей в линейке, и даже сейчас, через три года после выхода, ими еще много кто пользуется. И последние новости их вряд ли обрадуют – компания Samsung перестанет выпускать регулярные обновления безопасности. Да, обновления безопасности и различные патчи с исправлением ошибок будут выходить, но с меньшей периодичностью. Ранее в сети появились слухи о возможном обновлении Galaxy S7 и S7 Edge до Android Pie. Что до модели Galaxy S7 Active, то она пока будет получать постоянные обновления.


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