Samsung Galaxy S7 больше не будет получать регулярные обновления безопасности

Не секрет, что смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge стали одними из самых популярных моделей в линейке, и даже сейчас, через три года после выхода, ими еще много кто пользуется. И последние новости их вряд ли обрадуют – компания Samsung перестанет выпускать регулярные обновления безопасности. Да, обновления безопасности и различные патчи с исправлением ошибок будут выходить, но с меньшей периодичностью. Ранее в сети появились слухи о возможном обновлении Galaxy S7 и S7 Edge до Android Pie. Что до модели Galaxy S7 Active, то она пока будет получать постоянные обновления.