Samsung Galaxy S7 edge признан самым подделываемым смартфоном

2018-01-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S7 edge ; [131]
Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали список поддельных смартфонов, проходивших проверку их приложением в 2017 году. Оказалось, что из 17 424 726 устройств, на которых запускали бенчмарка, около 460 000 не были оригинальными. Чаще всех подделывали смартфоны Samsung (36,23%), Apple (7,72%), Xiaomi (4,75%), OPPO (4,46%) и Huawei (3,4%). Самыми популярными моделями стали неоригинальные Samsung Galaxy S7 edge и Galaxy S7. Актуальный флагман Galaxy S8+ подделывали гораздо реже. В топ 10 попали также премиальные раскладушки Samsung W2016 и W2017, iPhone 7 Plus, OnePlus 3T и Xiaomi Mi 5.


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