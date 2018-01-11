Samsung Galaxy S8 получил патч Чипапокалипсиса

Пару дней назад Apple выпустила обновление, которое должно обезопасить пользователей iPhone и iPad от взлома – так называемого Чипапокалипсиса, от которого уязвимы большинство чипсетов и процессоров, произведенных за последние 20 лет. Сегодня увидело свет аналогичное обновление для Samsung Galaxy S8 в Android Oreo Beta 6. В новую прошивку вошел январский патч со множеством исправлений багов, увеличением времени автономной работы, стабильности Bluetooth и прочими улучшениями. Финальный релиз Android Oreo с Samsung Experience 9.0 должен состояться в конце января.