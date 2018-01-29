Samsung Galaxy S9 будет самым дорогим в истории серии

Премьера флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus состоится уже 25 февраля, а потому с каждой неделе растет количество утечек. Например, сегодня инсайдер @Ricciolo1 заявил, что новое поколение корейских флагманов Galaxy S получит самый жирный ценник в истории серии. Конкретные цифры источник не назвал, но мы помним, что Galaxy S8 и Galaxy S8+ на старте продаж предлагались по цене 750 и 850 долларов соответственно. Вполне возможно, что за Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus попросят $800 и $900. Некоторые эксперты считают, что подорожание ждет лишь старшую модель, ведь она будет отличаться не только размером дисплея, но и двойной камерой с увеличенным объемом системной памяти.