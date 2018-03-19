Samsung Galaxy S9+ дороже в производстве, чем Galaxy Note 8

Специалисты TechInisghts опубликовали таблицу, в которой сравнивается стоимость сборки флагманского смартфона Samsung Galaxy S9+ с другими топовыми устройствами. Как оказалось, производство Samsung Galaxy S9+ обходится дороже прошлогоднего флагмана Galaxy Note 8. Суммарная стоимость компонентов Galaxy S9+ составляет 379 долларов, а у Galaxy Note 8 – 369 долларов. Надо заметить, что на старте продаж Samsung Galaxy S9+ оценен дешевле, чем в свое время Galaxy Note 8. Самым дорогим из флагманов оказался iPhone X с 389,5 доллара, а самым дешевым смартфоном в списке является iPhone 8+. Он стоит в производстве 324,5 доллара. При этом корейский гигант сам производит большинство компонентов, в то время как купертиновцы их закупают. В том числе и у Samsung.