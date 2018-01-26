Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ засветились на пресс-рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс посредством ресурса VentureBeat поделился первыми пресс-рендерами и новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. По словам источника, Samsung Galaxy S9+ получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а обычный Galaxy S9 – 4 и 64 ГБ. Также Galaxy S9+ будет отличаться двойной основной камерой 12+12 Мп. Galaxy S9 довольствуется одинарной 12 Мп камерой. Также сообщается о 5,8- и 6,2-дюймовых Super AMOLED-дисплеях с изогнутыми боковыми кромками и 8 Мп камерах для селфи. Предполагается, что дизайн Galaxy S9 и Galaxy S9+ почти не изменится по сравнению с предшественниками. Официальный анонс смартфонов состоится 25 февраля в нулевой день выставки MWC 2018.