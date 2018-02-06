Samsung Galaxy S9 и S9+ на фиолетовых пресс-фото

Известный своей осведомленность искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) опубликовал новые пресс-фото смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ с четырёх сторон в фиолетовом цвете (Lilac Purple). Ранее сообщалось, что новинки выйдут в расцветках (Midnight Black), (Titanium Gray) и Coral Blue.

Напомним, что Samsung Galaxy S9 прочат стереодинамики AKG, Dual Pixel-камеру с перемененной диафрагмой (f/1.5-f/2.4), которая была задействована в раскладушке W2018, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сканер радужки глаза, 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, защиту от воды по стандартам IP68, поддержку беспроводной зарядки, наушники AKG и 8 Мп фронтальную камеру. Старшая версия будет отличаться двойной камерой и увеличенным экраном. Официальный анонс флагманов состоится 25 февраля в нулевой день выставки MWC 2018.