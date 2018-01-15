Samsung Galaxy S9 и S9+ прошли сертификацию в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC), которая занимается сертификацией новых смартфонов, одобрила флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, которые еще не были представлены официально. В базе данных устройства фигурируют под модельными номерами SM-G960U, SMG960U1, SM-G960W и SM-G960XU. Первая модель будет продаваться на территории США, а вторая – предназначена для канадского рынка.

Напомним, что недавняя утечка рассекретила большинство характеристик нового корейского флагмана: стереодинамики AKG, Dual Pixel-камера с перемененной диафрагмой (f/1.5-f/2.4), которая была задействована в раскладушке W2018, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сканер радужки глаза, 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, защита от воды по стандартам IP68, поддержка беспроводной зарядки, наушники AKG и 8 Мп фронтальная камера.