Samsung Galaxy S9+ представили в новом цвете

Смартфон Samsung Galaxy S9+ появился на фотографиях в цвете Coral Blue. Собственно, никто не удивился данной фотографии, так как на просторах интернета уже есть список цветов, в которых смартфон будет представлен и среди них есть этот вариант. Но, хотелось посмотреть на новинку и ее внешний вид, теперь такая возможность у вас имеется. Осталось только подождать, пока производитель официально анонсирует устройство и тогда можно будет взять его в руки и оценить удобство нового изгиба стекла на передней панели. Все уверены, что новый изгиб позволит с большим комфортом пользоваться смартфоном, но говорить с уверенностью об этом я бы пока не стал. Сами понимаете - продукт на картинке и продукт в реальном использовании могут кардинально отличаться друг от друга. Надеемся, что новинка будет действительно крутой.