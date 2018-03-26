Samsung Galaxy S9 с неработающим дисплеем

Пользователи начали активно жаловаться на проблемы с дисплеем смартфона Samsung Galaxy S9. Дело в том, что еще неделю назад на просторах интернета появилась новость о том, что гаджет не реагирует на нажатия, но тогда компания никак не отреагировала. Никто не может сказать из-за чего происходит проблема, ведь это может быть как проблема с софтом, так и проблема с аппаратной начинкой продукта. Если это второе, то Samsung Galaxy S9 можно назвать провальным прямо сейчас, ведь опять волна возвратов будет происходить. Мы уже помним ситуацию с Note7, когда смартфон загорался и тогда пришлось отозвать партию с рынка, если новинка тоже окажется с недоработкой, то страшно представить исход. Надеемся, что устройство пострадало в плане софта и обновление спасет смартфон. Но, что-то мне подсказывает, что дело не в софте.