Samsung Galaxy S9+ тяжело ремонтировать

2018-03-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy S9+; [117]
Новый флагман корейской компании Samsung Galaxy S9+ получил от студии iFixit оценку в 4 балла из 10 возможных. Мастера студии отметили, что смартфон достаточно сложно разобрать не повредив дисплей или какие-то другие элементы начинки. Это значит, что для замены микрофона или динамика вам нужно рискнуть дисплеем, например, которые стоит непомерных денег и в случае поломки вам придется заплатить треть стоимости смартфона только за ремонт какого-то динамика. Конечно, ронять или как-то ломать свой продукт такого уровня крайне не рекомендуется и если что-то подобное случится, то ремонт Samsung Galaxy S9 обойдется в приличные деньги. Будем надеяться, что в будущих поколениях смартфонов разработчики сумеют сделать более простую сборку. На данный момент ремонтировать флагманы слишком рискованно, чтобы этим заниматься.


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