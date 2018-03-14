Samsung Galaxy S9+ тяжело ремонтировать

Новый флагман корейской компании Samsung Galaxy S9+ получил от студии iFixit оценку в 4 балла из 10 возможных. Мастера студии отметили, что смартфон достаточно сложно разобрать не повредив дисплей или какие-то другие элементы начинки. Это значит, что для замены микрофона или динамика вам нужно рискнуть дисплеем, например, которые стоит непомерных денег и в случае поломки вам придется заплатить треть стоимости смартфона только за ремонт какого-то динамика. Конечно, ронять или как-то ломать свой продукт такого уровня крайне не рекомендуется и если что-то подобное случится, то ремонт Samsung Galaxy S9 обойдется в приличные деньги. Будем надеяться, что в будущих поколениях смартфонов разработчики сумеют сделать более простую сборку. На данный момент ремонтировать флагманы слишком рискованно, чтобы этим заниматься.