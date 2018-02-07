Samsung Galaxy S9+ показался на рендере в голубом цвете

Вчера известный искатель утечек Эван Бласс опубликовал рендер Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в новой лиловой расцветке (Lilac Purple), а уже сегодня порадовал своих фанатов изображением грядущих флагманов в голубой расцветке Coral Blue. Ранее сообщалось, что новинки выйдут также в расцветках (Midnight Black) и (Titanium Gray).

Напомним, что Samsung Galaxy S9 прочат стереодинамики AKG, Dual Pixel-камеру с перемененной диафрагмой (f/1.5-f/2.4), которая была задействована в раскладушке W2018, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сканер радужки глаза, 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, защиту от воды по стандартам IP68, поддержку беспроводной зарядки, наушники AKG и 8 Мп фронтальную камеру. Старшая версия будет отличаться двойной камерой и увеличенным экраном. Официальный анонс флагманов состоится 25 февраля в нулевой день выставки MWC 2018.