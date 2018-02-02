Samsung Galaxy S9 вновь на фотографиях

До релиза смартфона Samsung Galaxy S9 осталось совсем мало времени и все те инсайдеры, которые хотят заработать себе аудиторию и доверие, сейчас невероятно активно выпускают все новые и новые слухи, в которых рассказывают о возможностях новинки, которые еще остались в секрете. Например, вот появились новые фотографии продукта Samsung Galaxy S9+ с тыльной камерой, которая не всем понравилась. Говорить о том, что продукт выглядит некрасиво, я не могу, ведь мне дизайн смартфона нравится. Если вам гаджет кажется странным, то тоже не спешите отказываться от его покупки, до анонса еще почти месяц и эти фотографии вполне могут быть фейком, нарисованным ради привлечения внимания. В последнее время слишком уж много слухов ходит вокруг данной новинки, хотя релиз состоится вот уже в конце месяца, чего гадать.