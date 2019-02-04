Samsung Galaxy Sport создан для спорта

На просторах интернета довольно длительное время обсуждали релиз новых умных часов от корейской компании Samsung, которая длительное время не показывала ничего интересного. Теперь в интернете появилось изображение нового продукта и складывается впечатление, что Samsung Galaxy Sport будут нацелены на тех пользователей, которые пользуются голосовым помощником от корейского гиганта и хотят получить от часов максимум удобства без лишних декоративных деталей. Стоит отметить, что далеко не всем такой дизайн подходит, он выглядит слишком уж простым и незаурядным. Пока что делать какие-то выводы рано, нужно сначала посмотреть на стоимость новинки, на набор функций и только после этого уже думать о конкуренции с другими брендами.