Samsung Galaxy Tab A 10.5 выглядит интересно

В сети появились первые изображения планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A 10.5, который вроде как должен выйти в продажу в ближайшем будущем. Оказалось, что разработчики ничего нового делать не планируют — они просто взяли прежний дизайн, сделали дисплей диагональю 10,5 дюйма и поставили туда модуль LTE. Собственно, это не выглядит как революция на мобильном рынке, так что если вы давно хотели себе планшет, но думали, что кто-то сможет обогнать Apple в этом вопросе, то обязательно посмотрите в сторону данного гаджета. Здесь нет ничего совершенно нового, но у пользователя есть возможность за небольшую сумму денег получить вполне привлекательный продукт на Android. Не могу сказать, что это топовое устройство и ничего лучше не будет, но из новых гаджетов Samsung Galaxy Tab A 10.5 явно самый интересный.