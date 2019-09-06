Samsung Galaxy Tab Active Pro не боится ничего

Представители компании Samsung официально представили новый планшетный компьютер, который оборудован защищенным корпусом. Его главное преимущество именно в том, что его можно ронять, работать в дождь или при пониженных температурах. Для обычного пользователя планшет Samsung Galaxy Tab Active Pro не является чем-то ярким или удивительным, ведь его основные преимущества в повседневной жизни никак не раскрываются. А вот если вы работаете в тяжелых условиях и вам нужен именно планшет в формате танка, то самое время посмотреть в сторону данного гаджета. Он вполне способен удовлетворить ваши запросы и при этом совершенно не боится ничего на своем пути. Стоимость Samsung Galaxy Tab Active Pro пока что не называется, но мы ждем.