Samsung Galaxy Tab S10 FE подорожает на 50 долларов

Сегодня в сеть утекли характеристики и цены новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE Plus — эти устройства позиционируются как доступные флагманы и занимают место между стандартными и премиальными моделями линейки Tab S10. Galaxy Tab S10 FE Plus получил увеличенный 13,1-дюймовый дисплей, тогда как его предшественник Tab S9 FE Plus имел 12,4-дюймовый экран. Обычная версия Tab S10 FE сохранила диагональ 10,9 дюйма. Пока неизвестно, будет ли Samsung использовать OLED-дисплеи или оставит LCD, а также изменится ли частота обновления в 90 Гц. Компания также убрала ультраширокую камеру в версии FE Plus, но обновила основную до 13 Мп, оставив в обоих планшетах только один основной модуль.

В отличие от основной линейки Tab S10, работающей на чипах MediaTek, версии FE получили процессор Samsung Exynos 1580, который также используется в недавно анонсированном смартфоне Galaxy A56. Предыдущие модели FE оснащались Exynos 1380. Они не так уж сильно уступают в плане производительности, но при этом стоят гораздо меньше и позволяют компании сэкономить на компонентах, снизив конечную стоимость устройства. Ожидается, что базовая версия Galaxy Tab S10 FE с Wi-Fi и 128 ГБ памяти будет стоить 579 евро, а Plus-версия — 749 евро, что на 50 евро дороже, чем Tab S9 FE. За поддержку 5G или увеличение памяти до 256 ГБ придётся доплатить ещё 100 евро. Американские цены пока не раскрыты, но ожидается аналогичное повышение примерно на 50 долларов, что было вполне ожидаемо.
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