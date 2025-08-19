Samsung Galaxy Tab S10 Lite показали на рендерах

Профильное издание Winfuture поделилось качественными изображениями планшета Samsung Galaxy Tab S10 Lite, который еще не был представлен официально. Устройство демонстрируется в красной, серой и серебристой расцветках. По предварительным данным, аппарат получит корпус толщиной 6,6 мм и массой 524 грамма, 10,9-дюймовый LCD-экран с разрешением 2112:1320 точек, кадровой частотой 90 Гц и комплектным стилусом S Pen с задержкой отклика 26,2 мс, фирменную однокристальную систему Exynos 1380, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, опциональную поддержку 5G, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 25-Вт быстрой зарядки, порт USB-C 3.2 и предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7. Ориентировочная цена базовой конфигурации составляет 400 евро.

