Samsung Galaxy Tab S5e получит Android 10

Планшетные компьютеры не от компании Apple пользуются не очень высоким спросом, так что многие пользователи даже не задумываются о вопросе обновления ОС. Ведь одно дело, когда планшетом пользуется миллион человек, а значит, производитель будет активно выпускать продукты такого уровня в продажу и обновлять их, а другое, когда гаджетом пользуется заметно меньше пользователей. Благо, планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и Tab S4 LTE получили обновление до операционной системы Android 10, так что у пользователей теперь есть возможность насладиться более современным устройством, которое отлично справляется с поставленными задачами. Настоятельно рекомендуем обновить систему, если вам это предлагает гаджет, так как это важное обновление.

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