Samsung Galaxy Tab S6 Lite с клавиатурой

Достаточно часто владельцы планшетов жалуются на то, что их устройства не очень подходят для того, чтобы работать с текстом или редактировать его. Эту проблему в Samsung решили исправить, выпустив специальную клавиатуру для планшета Galaxy Tab S6 Lite. С этой клавиатурой, которая крепится непосредственно к самому планшету, у пользователя появляется возможность работать с устройством на точно том же уровне комфорта, что и на ноутбуке. При этом в любой момент вы даже можете просто снять клавиатуру и пользоваться дальше своим планшетом в тех сценариях, которые так подходят потенциальному покупателю устройства. Цену на новый аксессуар мы пока что не знаем, но это лишь дело времени. В целом, продукт отличный и нужный для многих.