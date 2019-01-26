Samsung Galaxy View 2 показался в сети

Когда-то давно компания Samsung представила рынку совершенно новый планшетный компьютер, который выделялся на фоне конкурентов своей диагональю дисплея. Тогда это казалось дикостью и вскоре производитель понял, что планшет просто опередил время — тогда пользователи не были готовы к столь громадным устройствам. Теперь ситуация изменилась и на просторах интернета появилась запись о том, что корейский бренд планирует получить сертификат на выпуск планшетов Samsung Galaxy View 2. Это второе поколение гигантских устройств и многие уверены, что этот планшет позволит компании выйти на новый уровень. Сейчас на рынке практически нет достойных решений, которые бы могли предложить большую диагональ и адекватные характеристики.