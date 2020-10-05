Samsung Galaxy W21 будет основан на Galaxy Z Fold2

Samsung продает в Китае эксклюзивную серию телефонов премиум-класса под названием Galaxy W. До 2018 года устройства этой серии имели форм-фактор раскладного телефона, но в 2019 году компания заменила его на складной Galaxy Fold 5G.

Эта версия Galaxy Fold 5G была белого цвета и работала на базе Qualcomm Snapdragon 855+, в отличие от обычной версии с Snapdragon 855. Теперь, согласно новому отчету, южнокорейский технологический гигант скоро запустит Galaxy W21 как пользовательскую версию Galaxy Z Fold2 2020 года окрашен в эксклюзивный золотой цвет.

Каждый год Samsung выпускает смартфон премиум-класса исключительно для китайского рынка в ограниченном количестве в сотрудничестве с China Telecom. Эти устройства имеют брендинг Galaxy W и в этом году телефон серии Galaxy W будет называться Galaxy W21.