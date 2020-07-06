Samsung Galaxy Watch 3 появились на официальном сайте

На официальном сайте техподдержки Samsung обнаружилось упоминание смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3, официальная презентация которых ожидается 22 июля. Также корейский производитель добавил на сайт странички умных часов с модельными номерами SM-R845F и SM-R850. Вероятно, речь идет о новых Galaxy Watch Active.

Ранее сообщалось, что часы выйдут в двух версиях на 41 и 45 мм с 1,2 и 1,4-дюймовыми дисплеями, а также получат корпус из нержавеющей стали в базовой версии и из титанового сплава в топовом варианте, поворотный безель, поддержку LTE и GPS, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, модуль NFC, защиту согласно степени IP68 и по американскому военному стандарту MIL-STD-810G, возможность постоянного мониторинга пульса и регистрации ЭКГ. Цена гаджета составит от 400 до 600 долларов в зависимости от варианта исполнения.