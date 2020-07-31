Samsung Galaxy Watch 3 показали на пресс-рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился качественными рендерами смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3, которые будут представлены 5 августа. По предварительным данным, часы выйдут в двух версиях на 41 и 45 мм с 1,2 и 1,4-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 360:360 пикселей, а также получат корпус из нержавеющей стали в базовой версии и из титанового сплава в топовом варианте, поворотный безель, поддержку LTE и GPS, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, модуль NFC, аккумуляторы на 247 и 340 мАч, защиту согласно степени IP68 и по американскому военному стандарту MIL-STD-810G, возможность постоянного мониторинга пульса и регистрации ЭКГ.