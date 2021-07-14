Samsung Galaxy Watch 4 показали на сайте

Ожидается, что серия умных часов Galaxy Watch 4 появится не раньше следующего месяца, когда Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked. Впрочем, некоторые подробности об умных часах уже просочились в сеть, и мы уверены, что Samsung это вполне устраивает — вокруг устройства море обсуждений, хотя гаджет еще даже официально не анонсировали. А теперь на сайте Amazon Canada появились официальные изображения устройства и стоимость со сроками поставки. Хотя розничный магазин вскоре после слива убрал цены, они уже стали достоянием общественности. Согласно слитой информации, серия Galaxy Watch 4 будет доступна в четырех размерах — 40 мм, 42 мм, 44 мм и 46 мм. 40-миллиметровый Galaxy Watch 4 будет иметь 1,19-дюймовый экран и будет стоить 309,85 канадских долларов (~ 249 долларов США), в то время как 44-миллиметровая версия, уже с 1,36-дюймовым экраном, будет продаваться за 346,82 канадских долларов (~ 277 долларов США).

В списке также показаны некоторые функции Galaxy Watch 4, такие как анализ состава крови, функция Advanced Sleep и мониторинг кислорода в крови. Также упоминаются NFC, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Версия 40 мм будет иметь аккумулятор емкостью 247 мАч. 46-миллиметровый Galaxy Watch 4 Classic оснащен 1,36-дюймовым экраном, батареей емкостью 361 мАч и стоит 463,88 канадских долларов (~ 371 доллар США). Также будет 42-миллиметровая версия Galaxy Watch Classic, которая будет продаваться за 427,73 канадских долларов (~ 342 доллара). Обе классические модели имеют вращающийся безель.